SAT.1Staffel 3Folge 50vom 12.03.2025
35 Min.Folge vom 12.03.2025Ab 12

Schock für Sarah: Fabians Drogentest ist positiv zurückgekommen. Fabian beteuert seine Unschuld, doch Alexandra und Georg sind sich sicher, dass er wieder rückfällig geworden ist. Sarah weiß nicht mehr, was sie glauben kann. Scheitert ihre zweite Chance mit Fabian, bevor sie überhaupt beginnen konnte? Auch Chris hat das Gefühl, dass es bei dem Test nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Also macht er sich auf Spurensuche und hegt schon bald einen entsetzlichen Verdacht.

SAT.1
