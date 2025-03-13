Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Endlich vereint?

SAT.1Staffel 3Folge 51vom 13.03.2025
Endlich vereint?

Endlich vereint?Jetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 51: Endlich vereint?

34 Min.Folge vom 13.03.2025Ab 12

Sarah quält es, dass sie Fabian zwar glaubt, dass er nicht erneut zu Tabletten gegriffen hat, gleichzeitig aber Angst davor hat, falsch zu liegen. Annemarie rät ihrer unglücklichen Tochter, so bald wie möglich nach Mailand aufzubrechen, um Fabian und sich die Möglichkeit zu geben, wirklich zu heilen. Währenddessen versucht Chris fieberhaft, die Wahrheit hinter dem Urintest herauszufinden und macht eine schockierende Entdeckung.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen