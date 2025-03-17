Die Landarztpraxis
Folge 53: Überredungskünste
34 Min.Folge vom 17.03.2025Ab 12
Leo ist überglücklich, als Sarah und Fabian verkünden, dass sie als Familie nach Mailand ziehen. Nur Annemarie macht sich Sorgen: Was, wenn Fabian doch wieder einen Fehler macht? Um seiner Familie sein zu zeigen, wie ernst es ihm ist, geht Fabian den nächsten Schritt. Dr. Weber taucht in Wiesenkirchen auf und entspricht unrasiert und in Radlerklamotten so gar nicht Alexandras Vorstellung. Um ihn von der OP an Isa zu überzeugen, muss Alexandra dennoch alle Register ziehen.
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