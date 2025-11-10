Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Der letzte Fall

SAT.1Staffel 3Folge 59vom 10.11.2025
Der letzte Fall

Die Landarztpraxis

Folge 59: Der letzte Fall

34 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12

Für Fabian und Sarah bricht der letzte Tag in der Praxis an. Die Stimmung ist wehmütig, bis eine Patientin mit diffusen Symptomen eingeliefert wird, der keiner zu helfen weiß. Kann Sarah mit Fabians Hilfe auch diesen letzten Fall lösen? Biancas Abweisung von Matti sorgt für Ärger: Sabrina versucht ihr die Augen zu öffnen, was für ein toller Mann Matti ist und gerät darüber mit Julian aneinander ...

