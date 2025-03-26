Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Auf bald, Wiesenkirchen!

SAT.1Staffel 3Folge 60vom 26.03.2025
Auf bald, Wiesenkirchen!

Auf bald, Wiesenkirchen!Jetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 60: Auf bald, Wiesenkirchen!

34 Min.Folge vom 26.03.2025Ab 12

Sarahs vorerst letzter Tag in Wiesenkirchen fällt mit ihrem 40. Geburtstag zusammen. Sie ist ganz gerührt, als ihre Freunde sie mit einer großen Party überraschen. Dort herrscht schon bald das gewohnte Chaos: Julian macht Bianca eine Liebeserklärung, Emilio blamiert Feli vor ganz Wiesenkirchen und Max gesteht seine Gefühle für Becky. Doch natürlich kann Sarah nicht abreisen, ohne sich persönlich von Chris zu verabschieden ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen