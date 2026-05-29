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Die Landarztpraxis

Ach du mein Sohn ...?

SAT.1Staffel 4Folge 100vom 29.05.2026
Ach du mein Sohn ...?

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Die Landarztpraxis

Folge 100: Ach du mein Sohn ...?

34 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12

Alexandra hat keine guten Nachrichten: Simon wurde nicht in Studie zur Heilung seiner Polyneuropathie angenommen. Doch Vicki will nicht aufgeben und schreibt einen emotionalen Appell, um den Studienleiter doch noch umzustimmen. Obwohl sie glücklich mit Fabian zu sein scheint, kommen dabei ihre alten Gefühle für Simon wieder hoch. Fabian und Georg geraten währenddessen heftig aneinander, weil Georg sich bevormundet fühlt.

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