Die Landarztpraxis

Plötzlich Mutter

SAT.1Staffel 4Folge 18vom 28.01.2026
Folge 18: Plötzlich Mutter

34 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 12

Nachdem sie 15 Jahre keinen Kontakt hatten, ist Vicki über die Versöhnung mit Max überglücklich, was auch zu einem gelassenen Umgang mit Simon führt, wobei erneut eine gewissen Nähe zwischen den beiden entsteht. Währenddessen begegnet Max einer jungen Frau bei der Arbeit. Zu Max' Überraschung entpuppt sich diese ausgerechnet als Vickis Stieftochter Josie, die nicht grundlos in Wiesenkirchen aufgetaucht ist ...

SAT.1
