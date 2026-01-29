Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 19vom 29.01.2026
34 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 12

Vicki ist froh, ihre Stieftochter um sich zu haben. Doch mit Josie kehrt auch die Frage zurück, wieso ihr Vater und Vickis Verlobter kurz vor der Hochzeit verschwunden ist. Im Gegensatz zu Vicki glaubt Josie einen Beweis zu haben, dass es nicht an Hannes' mangelnder Liebe gelegen hat. Während Vicki immer noch bitter enttäuscht ist, ist Simons für sie da - und plötzlich liegt ein Kuss in der Luft ...

