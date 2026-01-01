Die Landarztpraxis
Folge 20: Vickis Verhörmethode
35 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12
Vicki beschließt, ihr kompliziertes Verhältnis mit Simon zu klären: Es herrschen zwar gewisse Spannungen zwischen ihnen, die aber beide gerade nicht gebrauchen können. Während Simon sich fragt, ob seine Flucht vor Gefühlen der richtige Weg ist, beichtet Josie Vicki, dass sie ihr Medizinstudium schmeißen will. Auch wenn sie erleichtert ist, als Vicki ihr die Schuldgefühle nimmt, lässt eine Frage ihr keine Ruhe: Hat Vicki Hannes so leicht abgehakt, weil sie auf Simon steht?
Alle Staffeln im Überblick