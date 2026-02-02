Die Landarztpraxis
Folge 21: Abschiedsfeuer
35 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12
Vicki wird komplett davon überrumpelt, als Josie plötzlich ein Lebenszeichen ihres Vaters erreicht. Da es Hannes aber offensichtlich gut geht, kommt erneut echte Wut auf, dass er Vicki, und vor allem seine Tochter verlassen hat. Während die beiden Frauen bei einer Feuer-Zeremonie mit Hannes abschließen, holt Simon sein eigenes Trauma ein. Doch bevor er in seiner Trauer versinken kann, ist es ausgerechnet die ahnungslose Vicki, die ihn unbewusst aus seinem Loch herauszieht.
