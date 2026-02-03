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Die Landarztpraxis

Der Schatz von Wiesenkirchen

SAT.1Staffel 4Folge 22vom 03.02.2026
Der Schatz von Wiesenkirchen

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Die Landarztpraxis

Folge 22: Der Schatz von Wiesenkirchen

35 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12

Während Vicki und Simon sich richtig gut verstehen, seitdem sie ihr kompliziertes Verhältnis geklärt haben, sehen ihre Freunde in ihnen das neue Traumpaar. Als Josie beschließt, mit ihrem neuen Ausbildungsziel ins nächste Kapitel ihres Lebens zu starten, rät sie Vicki, selbiges zu tun. Während Vicki tatsächlich beginnt zu überlegen, das schöne Gefühl der leisen Verliebtheit zuzulassen, erhält Simon einen unerwarteten Anruf, der ihn sehr aufwühlt.

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