Die Landarztpraxis

Das Licht am Ende des Tunnels

SAT.1Staffel 4Folge 24vom 05.02.2026
Das Licht am Ende des Tunnels

Das Licht am Ende des TunnelsJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 24: Das Licht am Ende des Tunnels

35 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12

Vicki hat das Gefühl, Simon immer näherzukommen. Parallel beschleicht sie der Verdacht, dass es dem Ziegenbauer Rudi, der durch das Q-Fieber alles verloren hat, psychisch nicht gut geht. Gemeinsam mit Simon fährt sie zum Hof, wo sie Rudi mit der Absicht, eine Überdosis Schlaftabletten zu nehmen, vorfindet. Während Simon Rudi mit ehrlichen Worten davon abhalten kann, erkennt Vicki, dass Simon aus den Tiefen seiner eigenen Seele gesprochen hat.

