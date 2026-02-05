Das Licht am Ende des TunnelsJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 24: Das Licht am Ende des Tunnels
35 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12
Vicki hat das Gefühl, Simon immer näherzukommen. Parallel beschleicht sie der Verdacht, dass es dem Ziegenbauer Rudi, der durch das Q-Fieber alles verloren hat, psychisch nicht gut geht. Gemeinsam mit Simon fährt sie zum Hof, wo sie Rudi mit der Absicht, eine Überdosis Schlaftabletten zu nehmen, vorfindet. Während Simon Rudi mit ehrlichen Worten davon abhalten kann, erkennt Vicki, dass Simon aus den Tiefen seiner eigenen Seele gesprochen hat.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick