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Die Landarztpraxis

Immer an deiner Seite

SAT.1Staffel 4Folge 88vom 11.05.2026
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Die Landarztpraxis

Folge 88: Immer an deiner Seite

34 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12

Am Tag von Max' OP, die er stur allein durchstehen will, können weder Vicki noch Alexandra ihre Sorgen verbergen. Während Alexandra Max durch ihre unermüdliche Unterstützung bewusst macht, wie viel er ihr bedeutet, versuchen sowohl Fabian als auch Simon, Vicki aufzumuntern. Obwohl Simon Hoffnung schöpft, als er und Vicki nach Max' OP einen nahen Moment teilen, fällt Vicki am Ende Fabian in die Arme.

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