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Die Landarztpraxis

Es muss weitergehen

SAT.1Staffel 4Folge 92vom 18.05.2026
Es muss weitergehen

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Die Landarztpraxis

Folge 92: Es muss weitergehen

35 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12

Um Fabian zu beweisen, dass sie sich endgültig für ihn entschieden hat, beschließt Vicki, wieder bei ihm einzuziehen. Max hinterfragt diese Entscheidung, aber Vicki versichert ihm, dass sie glücklich damit ist. Doch als sie bei einer erneuten Begegnung mit Simon merkt, dass ihre Gefühle für ihn nicht so platonisch sind, wie sie es sich wünscht, gerät ihre Entscheidung ins wanken.

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