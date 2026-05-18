Die Landarztpraxis
Folge 92: Es muss weitergehen
35 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12
Um Fabian zu beweisen, dass sie sich endgültig für ihn entschieden hat, beschließt Vicki, wieder bei ihm einzuziehen. Max hinterfragt diese Entscheidung, aber Vicki versichert ihm, dass sie glücklich damit ist. Doch als sie bei einer erneuten Begegnung mit Simon merkt, dass ihre Gefühle für ihn nicht so platonisch sind, wie sie es sich wünscht, gerät ihre Entscheidung ins wanken.
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