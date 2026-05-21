Schatten der EifersuchtJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 95: Schatten der Eifersucht
35 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Vicki freut sich auf einen Segeltörn mit Fabian und ihren beiden Töchtern. Doch dann muss sie Simon medizinisch versorgen und vergisst darüber die Verabredung. Als Fabian ihr eifersüchtig unterstellt, dass sie ihn nicht für jeden Patienten versetzt hätte, macht sie klar, dass es zwischen ihnen nur funktioniert, wenn er ihr vertraut.
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