Die Landarztpraxis
Folge 99: Die Dinge ändern sich
34 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12
In Fabians Abwesenheit verspricht Vicki, ein Auge auf Georg zu haben. Dadurch erkennt sie, dass dieser dringend Unterstützung gegen die anhaltende Kritik des Dorfes an ihm als Bürgermeister braucht. Gemeinsam mit Isa und Ella ruft sie eine Unterschriftenaktion ins Leben, um zu zeigen, dass die Mehrheit der Wiesenkirchner hinter Georg steht. Als Vicki Simon für seine unerwartete Hilfe dankt, gibt sie Fabian erneut Grund zur Eifersucht.
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