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Die Lieblingsmarken der Deutschen

IKEA

Kabel EinsStaffel 5Folge 3vom 09.08.2026
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Die Lieblingsmarken der Deutschen

Folge 3: IKEA

87 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 6

IKEA ist seit Jahren die Nummer eins unter den Möbelhäusern in Deutschland - und längst mehr als nur ein Ort, an dem man Regale kauft, die man später mit dem falschen Inbusschlussschlüssel zusammenbaut. Wir machen den Qualitätscheck: Wie viel Alltag hält das berühmte IKEA-Design tatsächlich aus? Funktioniert das "System IKEA" eigentlich in allen Ländern der Welt gleich? Und: wie nachhaltig kann ein globaler Möbelkonzern wirklich arbeiten?

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