Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Nacht der 1000 Witze

Wenn der Bär eine Todesliste hat ...

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 29.12.2025
Wenn der Bär eine Todesliste hat ...

Wenn der Bär eine Todesliste hat ...Jetzt kostenlos streamen

Die Nacht der 1000 Witze

Folge 1: Wenn der Bär eine Todesliste hat ...

44 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12

Moderator Guido Cantz führt charmant und schlagfertig durch den Abend, während Bierdeckel das Programm bestimmen: Jeder Bierdeckel steht für eine Witz-Kategorie - von Arztwitzen über Kneipenwitze, Beziehungs-Katastrophen und Familien-Fauxpas bis hin zum Lieblingswitz der Comedians selbst. Ob klassisch trocken, frech spontan oder völlig absurd: Hier wird nichts ausgelassen. Die Comedians liefern sich dabei ein humorvolles Duell um die besten Gags. Mit dabei: Markus Krebs, Lisa Feller, Matze Knop.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Nacht der 1000 Witze
SAT.1
Die Nacht der 1000 Witze

Die Nacht der 1000 Witze

Alle 1 Staffeln und Folgen