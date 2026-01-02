Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 2vom 02.01.2026
Folge 2: Was ist rot und schlecht für die Zähne?

43 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12

Guido Cantz führt charmant und schlagfertig durch den Abend, während Bierdeckel das Programm bestimmen: Jeder Bierdeckel steht für eine Witz-Kategorie - von Arztwitzen über Kneipenwitze, Beziehungs-Katastrophen und Familien-Fauxpas bis hin zum Lieblingswitz der Comedians selbst. Ob klassisch trocken, frech spontan oder völlig absurd: Hier wird nichts ausgelassen. Die Comedians liefern sich dabei ein humorvolles Duell um die besten Gags. In Folge 2 dabei: Markus Krebs, Matze Knop, Abdelkarim

SAT.1
