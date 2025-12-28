Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Nazi-Jäger

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 28.12.2025
Erich Priebke

Folge 1: Erich Priebke

42 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12

Als SS-Hauptsturmführer war Erich Priebke im März 1944 in den Ardeatinischen Höhlen maßgeblich an der Erschießung von 335 italienischen Zivilisten beteiligt. Ein amerikanisches Fernseh-Team spürt den Verbrecher 50 Jahre nach dem Massaker in Argentinien auf, wo er als freier Mann lebt. Endlich erfahren die Opfer von damals Gerechtigkeit.

Kabel Eins Doku

Die Nazi-Jäger

