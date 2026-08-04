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Die Nazi-Jäger

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 04.08.2026
Paul Touvier

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Die Nazi-Jäger

Folge 4: Paul Touvier

42 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12

Paul Touvier war ein französischer Nazi-Kollaborateur, der 1946 in Abwesenheit zum Tode verurteilt wurde. Durch die Unterstützung rechtsradikaler kirchlicher Kreise gelang ihm immer wieder die Flucht, so dass er erst Jahrzehnte nach seiner Verurteilung festgenommen werden konnte.

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