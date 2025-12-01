Staffel 1Folge 6vom 29.12.2025
Klaus BarbieJetzt kostenlos streamen
Die Nazi-Jäger
Folge 6: Klaus Barbie
42 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12
Klaus Barbie war der Chef der Gestapo in Lion. Das Blut von über 10.000 französischen Juden klebt an seinen Händen. Anstatt jedoch nach dem Krieg inhaftiert zu werden, gewinnt ihn die CIA als Agenten im Kampf gegen den Kommunismus. Werden die Taten des "Schlachters von Lyon? ungestraft bleiben?
