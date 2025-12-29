Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Nazi-Jäger

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 8vom 29.12.2025
Folge 8: Kurt Lischka

42 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12

Kurt Lischka sorgte dafür, dass tausende Juden aus Frankreich deportiert wurden. Die deutsche Justiz kann ihn nicht belangen, viele Jahre lebt er in Köln. Am 22. März 1971 beschließt eine furchtlose Frau, "Nazi-Jägerin" Beate Klarsfeld, Lischka zu entführen und ihn über die französische Grenze zu bringen. Zwar misslingt die Aktion, seine Taten bleiben jedoch nicht ungesühnt.

