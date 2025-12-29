Staffel 1Folge 8vom 29.12.2025
Die Nazi-Jäger
Folge 8: Kurt Lischka
Kurt Lischka sorgte dafür, dass tausende Juden aus Frankreich deportiert wurden. Die deutsche Justiz kann ihn nicht belangen, viele Jahre lebt er in Köln. Am 22. März 1971 beschließt eine furchtlose Frau, "Nazi-Jägerin" Beate Klarsfeld, Lischka zu entführen und ihn über die französische Grenze zu bringen. Zwar misslingt die Aktion, seine Taten bleiben jedoch nicht ungesühnt.
