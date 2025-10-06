Die nervigsten Life-Style-HypesJetzt kostenlos streamen
Die nervigsten ...
Folge 2: Die nervigsten Life-Style-Hypes
46 Min.Folge vom 06.10.2025Ab 12
Wer kennt es nicht: Fernseher an - schon wieder diese nervigen Reality-TV-Stars. Blick aufs Handy - schon wieder diese nervigen Social-Media-Promis. Zeitschrift aufgeschlagen - schon wieder diese nervigen Trash-Paare. Treffen mit Freund:innen - schon wieder diese nervigen Life-Style-Hypes. Sie sind einfach "Die nervigsten ...". Heute werden "Die nervigsten Life-Style-Hypes" näher beleuchtet und dabei von Prominenten kommentiert.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick