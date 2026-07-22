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Die nervigsten ...

Die nervigsten Social-Media-Phänomene

ProSiebenStaffel 1Folge 6vom 22.07.2026
Die nervigsten Social-Media-Phänomene

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Die nervigsten ...

Folge 6: Die nervigsten Social-Media-Phänomene

46 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12

Wer kennt es nicht: Handy an und schon bekommt man nervige social Media Challenges zu Gesicht, mindestens genau so nervig wie Hobby Horsing reels. Sie sind einfach "Die nervigsten ...". Heute werden "Die nervigsten Social-Media-Phänomene" näher beleuchtet und dabei von Prominenten kommentiert.

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