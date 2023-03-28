Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die perfekte Minute

Die perfekte Minute - ROBIN UND LUUK

SAT.1Staffel 1Folge 12vom 28.03.2023
Die perfekte Minute - ROBIN UND LUUK

Die perfekte Minute - ROBIN UND LUUKJetzt kostenlos streamen

Die perfekte Minute

Folge 12: Die perfekte Minute - ROBIN UND LUUK

43 Min.Folge vom 28.03.2023Ab 12

Ulla Kock am Brink präsentiert die nervenaufreibende Neuauflage von "Die perfekte Minute": Die Geschwister Robin und Luuk sind auf der Überholspur gestartet, doch hält ihr Glück und Können auch in dieser Runde? In der achten Spielstufe geht es für sie los mit der “Limetten-Pyramide“ – klingt harmlos, benötigt jedoch starke Nerven! Alle Spiele werden mit haushaltsüblichen Alltagsgegenständen gespielt. Wer behält den Durchblick und kürt sich am Ende zum Sieger der Show?

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die perfekte Minute
SAT.1
Die perfekte Minute

Die perfekte Minute

Alle 1 Staffeln und Folgen