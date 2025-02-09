Die Ruhrpottwache
Folge 10: Der Mustang-Mann
43 Min.Folge vom 09.02.2025Ab 12
Eine Bäuerin hat die Polizei verständigt, nachdem sie einen verletzen Jungen im Schlafanzug in ihrer Scheune gefunden hatte. Der Junge erzählt, dass er aus Angst aus seinem Kinderzimmer geflohen ist, als ein Fremder seinen Papa bedrohte. - Ein Notruf wegen eines verletzen Pferdes führt die Polizisten zu einem Ponyhof. Dort entdecken sie eine bewusstlose Frau verscharrt unter einem Heuhaufen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick