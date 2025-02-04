Die Ruhrpottwache
Folge 29: Du willst es doch auch
23 Min.Ab 12
Nach einem Fahrradunfall mit Fahrerflucht hat der Sohn des Opfers wenige Tage nach dem Geschehen im Internet einen eindeutigen Hinweis auf den Täter gefunden. Und: Nach einem längeren Auslandsaufenthalt meldet ein Ehepaar bei ihrer Rückkehr Einbrecher in ihrem Haus. Als die Beamten eintreffen bemerken sie, dass der Hausschlüssel nicht mehr passt und auch ein anderer Name am Klingelschild steht.
