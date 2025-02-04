Schweigen ist silber, Reden ist goldJetzt kostenlos streamen
Die Ruhrpottwache
Folge 32: Schweigen ist silber, Reden ist gold
23 Min.Ab 12
Panisch, verwirrt und mit blutverschmierter Kleidung betritt eine Frau die Wache. Aufgrund von Verständnisschwierigkeiten ist die Kommunikation nur auf ihre Gesten beschränkt. Und: Auf einem Spielplatz wurden zwei Kinder und ein Mann durch Verätzungen verletzt. Offenbar hatten die zwei Kinder mit einem weiteren Jungen mit Wasserpistolen gespielt. Doch diseser Junge ist von den Verletzungen verschont geblieben. Warum nur?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick