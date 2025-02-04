Die Ruhrpottwache
Folge 35: Angetanzt
23 Min.Ab 12
Die Kripobeamten werden aufgrund sexueller Nötigung zu einem Nachtclub gerufen. Dort angekommen, hören sie einen Tumult, der aus von den Toiletten kommt. - Ein Notruf geht ein: Ein Mann unterstellt seiner Nachbarin, als "Flitzerin" unterwegs zu sein. Als die Beamten eintreffen, sehen sie, wie zwei Männer eine Frau in Richtung ihres Hauses zerren. Doch diese wehrt sich vehement. Sofort greifen die Beamten ein und versuchen, die Situation zu klären.
