SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 1
44 Min.Ab 12

Eine Frau meldet einen Einbruch - sie hat den Täter eingesperrt. Die Beamten finden bei ihm einen Laptop und entdecken darauf sensible Daten. Was für einen filmreifen Coup hatte der Täter geplant? - Besorgte Eltern melden ihren Sohn als vermisst, als genau dieser plötzlich auf der Wache auftaucht. Die Eltern sind erleichtert. Doch als sie sich auf den Heimweg machen wollen, fällt direkt vor der Wache plötzlich ein Schuss und ihr Sohn sackt zusammen ...

SAT.1 GOLD
