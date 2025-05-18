Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Versehentlich verprügelt

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 15vom 18.05.2025
Versehentlich verprügelt

Versehentlich verprügeltJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 15: Versehentlich verprügelt

43 Min.Folge vom 18.05.2025Ab 12

Zwei Männer prügeln sich vor der Wache. Der eine will den anderen anzeigen, da er angeblich seiner Schwester die große Liebe vorgespielt und sie dann ausgenommen habe. Der Mann beteuert jedoch seine Unschuld. Dann entdecken die Ermittler im Internet die erste heiße Spur. - Randale in der Metzgerei! Nach einem Grillfest einer Fleischerei klagten mehrere Gäste über Magenprobleme. Für das angebliche Gammelfleisch wollen sich einige Männer nur rächen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen