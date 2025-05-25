Mit der Pistole auf der BrustJetzt kostenlos streamen
Die Ruhrpottwache
Folge 18: Mit der Pistole auf der Brust
42 Min.Folge vom 25.05.2025Ab 12
Mutter und Tochter können ihr eigenes Restaurant nicht mehr betreten - die Tür wurde verbarrikadiert. Im Innenraum befinden sich der Ehemann und sein Bruder. Die Polizisten verschaffen sich Zutritt und werden plötzlich von einem dritten Mann mit einer Waffe bedroht. - Eine 18-Jährige wird ohnmächtig in einem Club aufgefunden. Sie wurde mit K.O.-Tropfen betäubt. Die Beamten finden heraus, dass sie an diesem Abend an einer Miss-Wahl teilnehmen sollte ...
