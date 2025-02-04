Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Küchen-Sabotage

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 11
Küchen-Sabotage

Küchen-SabotageJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 11: Küchen-Sabotage

43 Min.Ab 12

Die Inhaberin eines Restaurants ruft die Polizei. Sie hat ihren Laden völlig verwüstet vorgefunden. - Ein vermisst gemeldeter Mann wird volltrunken und halb nackt auf einem Bürgersteig gefunden. Er ist nach seinem Junggesellenabschied nicht nach Hause gekommen. Was ist in der Nacht mit ihm passiert? - Eine Frau vermisst ihre Freundin, die sie bei ihrer Arbeit im Kino abholen wollte. Die Beamten fahren zu dem Kino, das seltsamerweise verschlossen ist.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen