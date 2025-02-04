Die Ruhrpottwache
Folge 14: Verborgene Muttergefühle
42 Min.Ab 12
Die Streifenbeamten werden zu einem Mehrfamilienhaus gerufen. Eine Nachbarin hat beobachtet, wie eine hochschwangere Frau in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen ist. - Eine Frau betritt die Wache. Sie berichtet, dass ihr Hund in der Nähe ihres Hauses ein Päckchen voll mit Drogen gefunden hat. - Die Streifenpolizisten werden von einer Frau zu einer Grünfläche gerufen. Verstört erzählt sie, dass sie gerade von zwei jungen Männern überfallen und auf den Kopf geschlagen wurde.
