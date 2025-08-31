Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

Fremder Mann im Bett

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 15vom 31.08.2025
Fremder Mann im Bett

Folge 15: Fremder Mann im Bett

42 Min.Folge vom 31.08.2025Ab 12

Die Streifenbeamten erhalten einen Notruf wegen sexueller Nötigung in einer Cocktailbar. Dort angekommen müssen sie zuerst in einen handfesten Streit zweier Männer eingreifen. - Zwei Kripobeamte ermitteln in Zivil auf einem bekannten Drogenumschlagplatz. Ein Junge händigt ihnen die Drogen aus. Doch als sich die Beamten zu erkennen geben und ihn stellen wollen, flieht der Junge. - Und: Die Streifenpolizisten werden zu einem schweren Verkehrsunfall gerufen.

