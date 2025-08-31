Die Ruhrpottwache
Folge 15: Fremder Mann im Bett
42 Min.Folge vom 31.08.2025Ab 12
Die Streifenbeamten erhalten einen Notruf wegen sexueller Nötigung in einer Cocktailbar. Dort angekommen müssen sie zuerst in einen handfesten Streit zweier Männer eingreifen. - Zwei Kripobeamte ermitteln in Zivil auf einem bekannten Drogenumschlagplatz. Ein Junge händigt ihnen die Drogen aus. Doch als sich die Beamten zu erkennen geben und ihn stellen wollen, flieht der Junge. - Und: Die Streifenpolizisten werden zu einem schweren Verkehrsunfall gerufen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick