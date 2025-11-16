Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Ein gebrochenes Herz

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 13vom 16.11.2025
Ein gebrochenes Herz

Ein gebrochenes HerzJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 13: Ein gebrochenes Herz

42 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12

Die Polizei wird wegen Lärmbelästigung zu einem Mehrfamilienhaus gerufen. Im Treppenhaus droht ein Mann eine Wohnungstür einzutreten und mit einem Vorschlaghammer einzuschlagen. Was ist bloß in ihn gefahren? - Während ein Mann die Wache betritt, um den Diebstahl seines Hundes zu melden, bemerkt er ein kleines wartendes Mädchen mit seinem Hund auf dem Schoß. Wie ist das möglich?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen