Die Ruhrpottwache
Folge 25: Hausaufgaben-Klau
43 Min.Ab 12
Bei einer Hausaufgaben-Betreuung für Grundschüler dreht eine Mutter durch und geht auf die Betreuerin los. Angeblich ist ihr Sohn verschwunden. Als sich eine weitere Mutter einschaltet, stellt sich heraus, dass auch ihre Tochter fehlt. - Auf den Hof der Ruhrpottwache rast ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn. Als die Beamten hinzusprinten, sehen sie sofort den Grund des Rettungseinsatzes: Eine schwer verletzte Frau wird gerade von ihrer Freundin auf den Hof gebracht.
