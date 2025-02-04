Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 30
43 Min.Ab 12

Die Streifenbeamten werden von einer besorgten Nachbarin gerufen, die lautes Gepolter und Schreie aus der Nachbarwohnung hört. Dort angekommen folgen sie direkt den Lauten einer Frau und den Rufen eines Mannes und eilen einer gefesselten Frau zur Hilfe, die augenscheinlich von einem Mann mit einer Axt angegriffen wird. - Ein Auto rast hupend auf den Parkplatz der Wache. Der Fahrer springt hektisch aus dem Auto zum Kofferraum, aus dem bereits ein Klopfen zu hören ist.

SAT.1 GOLD
