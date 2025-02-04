Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 50
Folge 50: Engelsmelodie

42 Min.Ab 12

Auf Streifefahrt auf einer Landstraße sehen die Beamten schon von weitem ein auffälliges Cabrio, das leicht Schlangenlinien fährt. Die Beamten nehmen die Verfolgung auf und bringen die Frau dazu ihren Wagen anzuhalten. Doch kaum sind sie aus dem Streifenwagen gestiegen, fährt die Frau wieder in Schrittgeschwindigkeit los. Macht sich die Frau hier etwa einen Spaß daraus oder was hat ihr Verhalten zu bedeuten?

