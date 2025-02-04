Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Wertvoller Schrott

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 54
Wertvoller Schrott

Wertvoller SchrottJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 54: Wertvoller Schrott

43 Min.Ab 12

Die Beamten werden wegen eines Einbruch-Diebstahls auf einen Schrottplatz gerufen. Dort angekommen, treffen sie auf den mutmaßlichen Dieb, der sich einen heftigen Streit um einen Computer mit zwei Frauen liefert. Was hat es mit dem Computer und den darauf befindlichen Dateien auf sich? - Auf dem Parkplatz der Wache kracht es gewaltig: Ein Kleinwagen kommt mit Vollgas angerauscht und rast gegen ein parkendes Auto!

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen