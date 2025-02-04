Die Ruhrpottwache
Folge 57: Das Geheimnis meiner Tochter
43 Min.Ab 12
Eine 15-Jährige macht sich in Nachbars Garten an die Wäsche, die zum Trocknen aufgehangen ist. Kurioserweise ist sie mit einer viel zu großen Hose und einer zerrissenen Bluse unterwegs. Was ist ihr nur passiert? - Der Inhaber eines Autohandels wurde brutal niedergeschlagen und ausgeraubt. Als die Polizisten eintreffen, stoßen sie gerade auf einen Auffahrunfall, in den auch ein Kind verwickelt ist.
