Die Ruhrpottwache

Fette Beute

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 67
Folge 67: Fette Beute

42 Min.Ab 12

Zwei Beamte befinden sich auf Streifefahrt, als ihnen eine merkwürdige Situation auf einem Kinderspielplatz auffällt: Ein korpulenter Mann schleppt sich barfuß im Morgenmantel schwerfällig über den Spielplatz. - Die Kripobeamten sind gerade in ihrem Auto unterwegs, als sie plötzlich etwas Erschreckendes sehen: Ein leblos wirkender Mensch hängt von der Dachrinne eines kleinen Einfamilienhauses herunter. Sofort springen die Ermittler aus dem Wagen.

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
