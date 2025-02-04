Die Ruhrpottwache
Folge 77: Atemlos
42 Min.Ab 12
Die Streifenbeamten werden von einer Frau gerufen, da sie Einbrecher in ihrem Haus vermutet und schreckliche Angst hat. Schon fast an der Meldeadresse angekommen, rast den Polizisten plötzlich ein Auto mit hoher Geschwindigkeit mit Lichthupe und Hupe entgegen. Am Steuer: Ein Maskierter! Die Beamten fahren von einem Einsatz in Richtung Wache durch ländliches Gebiet, als sie plötzlich sehen, wie eine Landwirtin zwei Jugendliche mit Gülle bespritzt und diese wüst beschimpft.
