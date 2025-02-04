Die Ruhrpottwache
Folge 21: Die Außenseiter
43 Min.Ab 12
Die Streifenpolizisten werden zu einer Schule gerufen, da dort angeblich Jugendliche nackt über den Schulhof rennen. Tatsächlich rennen vor Ort zwei Nackte herum und darüber hinaus steht ein Berg von Kleidungstücken in Flammen. - Auf dem Weg zur Wache sehen die Kommissare eine Frau mit Blutspuren an der Kleidung, die über die Straße rennt und extrem verängstigt zu sein scheint. Was ist ihr bloß zugestoßen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick