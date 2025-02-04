Die Ruhrpottwache
Folge 25: Tatort Kinderzimmer
42 Min.Ab 12
Der Schreck jeder Mutter: Während eines kurzen Besuches bei der Nachbarin wirft sie einen Blick auf ihr Handy, um per Videoüberwachung zu schauen, ob ihr Baby schläft. Plötzlich entdeckt sie eine dunkle Gestalt im Kinderzimmer! - Ein 17-Jähriger feiert in einer Waldhütte mit seinen Freunden in seinen 18.Geburtstag hinein. Doch dann wird er niedergeschlagen und mit einer Platzwunde am Kopf aufgefunden.
