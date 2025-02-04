Die Ruhrpottwache
Folge 9: Verhängisvoller Mädelsabend
43 Min.Ab 12
Die Streifenpolizisten werden verständigt: Eine Spaziergängerin hat im Wald eine Hand entdeckt! Am Einsatzort angekommen, finden die Beamten ein regungsloses Mädchen mit blutverschmiertem Gesicht unter Laub und Ästen. - Auf dem Weg zur Wache kommen die Beamten an einer ungesicherten Unfallstelle in einem Industriegebiet vorbei. Sie verschaffen sich sofort einen Überblick über die Situation. Wie groß ist der Schaden und gibt es Verletzte?
