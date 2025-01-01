Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Sie ist meine Tochter

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 1
Sie ist meine Tochter

Sie ist meine TochterJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 1: Sie ist meine Tochter

43 Min.Ab 12

Eine Mutter kann ihr Glück kaum fassen: Auf einer Social Media-Plattform entdeckt sie ihre Tochter, die vorzehn Jahren von ihrem leiblichen Vater entführt worden ist! Doch das Glück ist nur von kurzer Dauer. - Eine halbnackte Frau torkelt benommen die Straße entlang, als die Beamten sie aufgreifen. Ihr Anblick und Zustand lässt die Polizei vermuten, dass die Frau Opfer eines Sexualdeliktes geworden ist.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen