Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Aus dem Seniorenheim verschwunden

SAT.1Staffel 1Folge 5
Aus dem Seniorenheim verschwunden

Folge 5: Aus dem Seniorenheim verschwunden

23 Min.Ab 12

Eine demente Altersheim-Bewohnerin verschwindet spurlos. Die Vermisstenfahnder ermitteln, dass die Dame oft von ihrem versteckten Bargeldvorrat erzählte. Ist sie einfach nur weggelaufen und orientierungslos? Oder hat sie jemand entführt, um an ihr Bargeld zu gelangen?

SAT.1
