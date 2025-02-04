Die Ruhrpottwache
Folge 24: Dem Tod entronnen
23 Min.Ab 12
Ein Hundebesitzer entdeckt beim Gassi-Gehen ein Auto im Kanal und verständigt die Polizei. Die Beamten finden eine verletzte und bewusstlose Frau im Kofferraum und rufen einen Krankenwagen. Wer wollte der jungen Frau etwas antun? Und: Autofahrer melden, dass zwei Jugendliche den Verkehr gefährden, indem sie die Fahrer mit einem Laser-Pointer blenden. Als die Polizisten eintreffen, kommt es direkt vor ihren Augen zum Unfall. Die beiden Jungs können fliehen ...
